Държавите-членки ще трябва да представят планове за адаптация до края на 2030 г.

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ЕС призовава държавите да изготвят планове за справяне с глобално затопляне от 3 °C

"Файненшъл Таймс" съобщава, че новите правила, предложени от Европейската комисия, ще изискват от държавите да изготвят планове за глобално затопляне от 3 °C.

Изданието добавя, че това ще бъде първото законодателно предложение, което да подготви държавите-членки на ЕС за такова затопляне, след като доклади сочат, че при сегашната политика светът е на път да достигне 2,8 °C до 2100 г.

Статията цитира еврокомисаря по климата Вопке Хоекстра, който заяви пред изданието: "Дори и днес да направим всичко както трябва в областта на смекчаването на последиците, това няма да е достатъчно, за да предпазим нашите граждани от опасност.

Миналото лято просто доказа, че само това вече далеч не е достатъчно."

"Блумбърг" добавя, че държавите-членки ще трябва да представят планове за адаптация до края на 2030 г., докато Европейската комисия ще идентифицира основните рискове, включително евентуални критични точки.