Горещите вълни през май и юни са свързани с още 2 700 смъртни случая в Англия и Уелс

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Данните показват, че в Европа са регистрирани 10 000 допълнителни смъртни случая по време на горещата вълна в края на юни

Рекордната юнска гореща вълна в Европа е довела до над 10 000 допълнителни смъртни случая, съобщава Ройтерс, позовавайки се на "официални данни" за 27 държави.

В статията се посочва още: "Учените заявиха, че горещата вълна в края на юни би била "практически невъзможна" без предизвиканите от човека климатични промени, които правят горещите вълни по-чести и по-интензивни."

Вестник "Файненшъл Таймс" съобщава за отделно проучване, според което горещите вълни през май и юни са свързани с 2 700 смъртни случая в Англия и Уелс.

Вестникът цитира изявление на министъра на енергетиката и за нулеви емисии Ед Милибанд относно резултатите от проучването:

"Тези рекордни горещи вълни показват още веднъж, че климатичната криза не е бъдеща заплаха. Последиците са тук, сред нас, днес, като екстремната жега оказва влияние върху здравето, икономиката и обществените услуги на нашата нация."