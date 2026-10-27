При 15 катастрофи през денонощието са ранени 16 души, а жертвите по пътищата от началото на годината са с 41 повече спрямо 2025 г.

70 Снимка: БТА

Общо 16 души са ранени при 15 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В София са регистрирани една тежка и 31 леки катастрофи, един човек е ранен.

От началото на месеца са настъпили 535 пътни инцидента, при които има 40 загинали и 658 ранени. От началото на годината произшествията са 5697, при които загиналите са 405-ма, а ранените – 7060.

При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г. се отчитат с 41 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.

Мъж на 40 години е загинал при катастрофата, станала на път I-1 Ребърково - Лютидол, казаха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца.

Мъжът е ударен от бус, докато оглеждал колата си на пътя. Заради инцидента временно е ограничено движението, като е обявен обходен маршрут. За леките автомобили в посока Ботевград: път III-161 Ребърково - Рашково - Ботевград, а oт Ботевград в посока Мездра - по път I-1.

Според отчета на ОД на МВР - Враца през септември в областта са регистрирани 18 тежки пътнотранспортни произшествия, загинал е един човек, а 23-ма са ранени.