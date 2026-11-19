При 17 катастрофи за денонощие са ранени 21 души без жертви, а загиналите от началото на годината са с 53 повече спрямо 2025 г.

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При 17 пътни произшествия в страната за последното денонощие са ранени 21 души, няма загинали, съобщават от МВР на страницата си в интернет.

В София са станали 37 леки и едно тежко пътно произшествие. Ранени са двама, няма загинали.

От началото на годината загиналите в общо 6064 катастрофи са 446 души, а ранените са 7563. При сравнение с данни за същия период на 2025 г. се отчитат 53 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

Нормален е трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове, съобщиха от "Гранична полиция" за движението на българските граници тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Румъния. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово - Бекет и Свищов - Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

Нормален е трафикът на всички гранични преходи с Гърция. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия.