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Белгия отбеляза днес най-горещия си ден, откакто се води статистика, а се очаква температурите да се повишат още, предаде ДПА.

Метеорологичната станция в Брюксел отчете 34,6 градуса в днешния следобед, с което бе подобрен 50-годишният рекорд за най-висока температура, поставен през 1976 г.

Въпреки това, според белгийските медии, рекордът от днес може скоро да бъде подобрен. Според метеорологичните прогнози температурите на някои места могат да достигнат 40 градуса.

Националният метеорологичен институт на Белгия издаде червен код за опасно горещо време за утре в две източни провинции.

Рекордната жега в Белгия настъпва на фона на лятната ранна гореща вълна, заради която термометрите достигнаха до близо или над 40 градуса в части от Западна Европа, което предизвика предупреждения от най-висока степен в страни като Франция, Великобритания, Испания и Германия.

Великобритания днес отчете най-горещия си юнски ден, откакто се води статистика, на фона на лятната ранна гореща вълна в Западна Европа, отнела живота на десетки хора, прекъснала електроснабдяването и довела до спиране на учебните занятия и затваряне на културни обекти, предаде Ройтерс.

Франция и Великобритания издадоха предупреждения към работещите да приспособят всекидневните си дейности така, че да избегнат риска от прегряване. Франция повиши до най-високо ниво степента на готовност за мобилизация на здравните служби, което означава, че могат да бъдат отменени планираните не по спешност операции и да се даде приоритет на грижата за засегнатите от жегите хора.

Париж преживя още един горещ ден, като термометрите във френската столица показваха 40,9 градуса вчера, което е рекорд за месец юни.

Температурите днес стигнаха 36,4 градуса в Югозападна Англия, с което бе поставен нов рекорд за месец юни, подобрил отчетения вчера, съобщи британската метеорологична служба.

Тя разшири обхвата на червения код за опасност заради горещото време върху повече райони за утре, а подобно предупреждение за утре бе обявено и в Нидерландия.

Италия обяви червен код за опасни жеги в 17 града днес, а утре градовете стават 18 и това са Бари, Генуа, Анкона, Болоня, Болцано, Бреша, Флоренция, Фрозиньоне, Латина, Милано, Перуджа, Риети, Пескара, Рим, Торино, Венеция, Верона и Витебро.

Опасните жеги на много места бяха прекъсвани от епизоди на силни бури. В Рим такива епизоди имаше в два от последните четири дни, като при първата буря бяха повалени дървета, а при втората имаше градушка. В древния Помпей край Неапол античните улици се превърнаха в реки след преминала буря, която изненада туристите там.

Испания отчете, че първата гореща вълна за годината е отнела живота на 212 души в страната, като вчера е бил денят с най-висока смъртност. Тогава са отчетени почти половината от смъртните случаи (95), докато в понеделник и вторник - най-топлите дни, регистрирани в Испания от Държавната метеорологична агенция за този месец от годината поне от 1950 г. - е имало съответно 38 и 66 починали.