Администрацията на Тръмп ще плати 765 млн. долара, за да прекрати още четири вятърни проекта
Тези ходове са част от широкомащабни усилия на администрацията на Тръмп да спре американските офшорни вятърни проекти
Администрацията на Тръмп в САЩ обяви, че ще плати 765 млн. долара, за да може разработчикът на проекти Invenergy да прекрати четири договора за наем на вятърни паркове край бреговете на Ню Йорк, Калифорния и Мейн, съобщава "Ню Йорк Таймс".
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Вестникът отбелязва, че в замяна компанията заявява, че ще инвестира тези средства в изграждането на поне пет нови електроцентрали на газ в Средния Запад, както и в геотермални проекти.
"Файненшъл Таймс" отбелязва, че сделката "следва подобни споразумения между администрацията и компании, притежаващи концесии за офшорни вятърни паркове в САЩ".
"Ройтерс" обяснява, че тези ходове са част от широкомащабни усилия на администрацията на Тръмп да спре американските офшорни вятърни проекти, "които тя счита за скъпи и неефективни".
"Асошиейтед Прес" отбелязва, че с последната сделка общата сума, изразходвана за споразумения с вятърни компании, достига почти 2,6 млрд. долара.