Администрацията на Тръмп в САЩ обяви, че ще плати 765 млн. долара, за да може разработчикът на проекти Invenergy да прекрати четири договора за наем на вятърни паркове край бреговете на Ню Йорк, Калифорния и Мейн, съобщава "Ню Йорк Таймс".

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Вестникът отбелязва, че в замяна компанията заявява, че ще инвестира тези средства в изграждането на поне пет нови електроцентрали на газ в Средния Запад, както и в геотермални проекти.

"Файненшъл Таймс" отбелязва, че сделката "следва подобни споразумения между администрацията и компании, притежаващи концесии за офшорни вятърни паркове в САЩ".

"Ройтерс" обяснява, че тези ходове са част от широкомащабни усилия на администрацията на Тръмп да спре американските офшорни вятърни проекти, "които тя счита за скъпи и неефективни".

"Асошиейтед Прес" отбелязва, че с последната сделка общата сума, изразходвана за споразумения с вятърни компании, достига почти 2,6 млрд. долара.

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