От 2015 г. екстремни явления в Италия са причинили 221 смъртни случая и огромни щети, а организация настоява за по-решителни климатични мерки

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В периода от началото на 2015 г. до септември тази година Италия е била засегната от 2689 екстремни метеорологични явления, довели до 221 смъртни случая. Това се посочва в нов доклад на екологичната организация Legambiente, изготвен съвместно със застрахователната група Unipol представен непосредствено след началото на климатичната конференция на ООН (COP31) в Анталия, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

В доклада се отбелязва още, че от 1980 г. Италия е понесла щети, свързани с климатичната криза, на стойност приблизително 147 милиарда евро, което я прави европейската държава с най-големи икономически загуби.

Най-тежко засегната е Северна Италия с 1237 екстремни метеорологични явления, следвана от Южна Италия (827) и Централна Италия (625).

Ломбардия (348), Сицилия (286) и Емилия-Романя (249) са най-силно засегнатите региони, а сред градовете най-тежко са пострадали Рим (103), Генуа (42) и Милано (41).

Според Legambiente досегашните политики на Италия в областта на климата не са достатъчно смели и решителни.

"Италия е една от основните "горещи точки" в света по отношение на климатичната криза", заяви генералният директор на Legambiente Джорджо Дзампети.

"Градовете, в които живее по-голямата част от населението, представляват едно от най-належащите предизвикателства, изискващи мерки за смекчаване на последиците и адаптация, наред с ключови сектори като земеделието и инфраструктурата. Трябва да спрем само да реагираме на извънредни ситуации; необходимо е да ги предотвратяваме", добави той.

Учените посочват, че климатичната криза, предизвикана от антропогенните емисии на парникови газове, прави екстремните метеорологични явления като горещи вълни, суши, изключително мощни бури и наводнения по-чести и по-интензивни.

Макар да съществуват множество източници на парникови газове, допринасящи за глобалното затопляне, основният фактор е изгарянето на изкопаеми горива като петрол, газ и въглища.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)