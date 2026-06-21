Лятното слънцестоене дойде в 11:24 часа, а светлата част на денонощието у нас надхвърля 15 часа

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Днес, 21 юни, в 11:24 часа българско време настъпи астрономическото лято, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Началото на сезона съвпада с лятното слънцестоене - астрономическо явление, при което Слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор.

Това е и денят с най-голяма продължителност на светлата част от денонощието в Северното полукълбо. След тази дата дните постепенно започват да намаляват, макар че летните горещини тепърва предстоят.

Според данните на НИМХ през лятото най-високите средни дневни температури в по-голямата част от България обикновено се регистрират през юли. По Черноморието и във високите части на планините най-топлият месец традиционно е август заради по-бавното затопляне на морската вода и специфичните климатични особености на планинските райони.

Астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие, което тази година настъпва през септември. Тогава денят и нощта са почти равни по продължителност и започва астрономическата есен.

Лятното слънцестоене е познато още от древността и е свързано с множество традиции и обреди в различни култури. В България то е близо до празника Еньовден, който се отбелязва на 24 юни и е съпътстван от вярвания за лечебната сила на билките, набрани при изгрев слънце.

Според астрономическата справка в началото на юни Слънцето у нас изгрява в 5:51 часа и залязва в 20:58 часа, а денят трае 15 часа и 7 минути. В края на месеца изгревът е в 5:52 часа, а залезът - в 21:09 часа, което увеличава продължителността на деня до 15 часа и 17 минути.

Метеоролозите очакват лятото да започне с типично за сезона време - много слънчеви часове, високи температури и локални следобедни превалявания в планинските райони. Предстоящите седмици ще донесат и първите по-продължителни горещи периоди в страната.