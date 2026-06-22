След идването на астрономическото лято, в Европа, отчасти и у нас, се установява горещо време.

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До края на деня днес атмосферата ще бъде нестабилна в планините на юг и югозапад, но най-опасно време се очаква по-късно след обяд в северозападните райони, където са възможни интензивни локални явления - порои с рязко усилване на вятъра и гръмотевични бури. Няма да се разминат и локалните градушки. Дневните температури ще са от 30 до 36 градуса. В района на столицата в следобедните часове също са възможни валежи с гръмотевици.

До около полунощ гръмотевичните бури в Северозападна България ще отслабват и почти ще стихват до сутринта, макар и временно. Минималните температури ще са от около 15 до 20-21 градуса.

През деня утре ни очаква нестабилно време главно в Западна България, но по-късно след обяд - и над северните части на страната. Там ще има гръмотевични бури, на места - поройни краткотрайни валежи и градушки. Дневните температури остават високи и това ще подхранва с енергия тези явления. След обяд в повечето места те ще са от 28 до около 33-34 градуса. По брега на морето тези явления няма да достигнат и там ще се радват на слънчево време с температура около 27-28 градуса.

Утре на Пиринеите, Франция и дори в Лондон дневните стойности ще бъдат близки до 40 градуса, а в Мадрид и Париж ще ги достигнат и леко преминат. При това френската столица не е в южната част на страната, където ще има места и с по 43-45 градуса. Жегите там следващите дни ще продължат в една или друга степен.

В нашата страна в сряда остава нестабилно в Западна България, като по-значителни явления ще има около планините. Привечер и преди полунощ валежи и гръмотевици ще има и на места в северните райони. Температурите през деня слабо ще се понижат и ще  бъдат от около 27 до 32 градуса.

В четвъртък и петък атмосферата над низините ще бъде по-стабилна и там само  на отделни места са възможни по-слаби валежи и гръмотевици. Такива ще има в планините на югозапад  и около Стара планина. Дневните температури ще са от 30 до 35, втория ден на места до 36-37 градуса. По-горещо ще бъде на запад в ниските места, където частично "ловим" остатъците от споменатите западноевропейски горещини.

През уикенда валежи и гръмотевици ще има само на отделни и изолирани места в Рило-Родопската област. Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с развитие на незначителна купеста облачност. Според някои модели, температурите ще се понижат с 2-3 градуса, но "интересната част" на прогнозата остава все още малко извън реални срокове.

Предварителните сценарии на моделите очакват нова гореща вълна у нас в последния ден на месеца и първите дни на юли, когато в "горещите точки" на низините температурите ще доближат 40 градуса. Подробности за това очаквайте в прогнозите ни след средата на седмицата.

 

 

 

 

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