Австрия одобри план за 770 милиона евро за по-чист транспорт, енергийно обновяване и подкрепа за уязвими домакинства до 2032 година

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Австрийското правителство одобри днес "Климатичен социален план", предвиждащ до 2032 година да бъдат финансирани мерки за намаляване на емисиите от автомобилния транспорт и сградния сектор на обща стойност около 770 милиона евро, съобщи Министерството на финансите, цитирано от електронни медии. Планът включва и финансова подкрепа за домакинства с ниски доходи, малки предприятия и участници в движението.

Планът е във връзка с началото на втория етап на европейската система за търговия с емисии (EU-ETS2) през 2028 година, когато секторите сграден фонд и транспорт също ще бъдат включени в общоевропейската система за намаляване на емисиите на парникови газове.

От общо 770 милиона евро около 60 процента ще бъдат инвестирани в подобрения на сградите, а 40 процента - в мерки в транспортния сектор. Средствата ще бъдат осигурени основно от търговията с емисии (577,8 милиона евро), а останалите 192,6 милиона евро ще бъдат предоставени от Австрия.

В сградния сектор се предвижда и подпомагане на енергийното обновяване на сгради, собственост на благотворителни и организации с нестопанска цел.

В транспортния сектор ще се насърчава закупуването на електрически автобуси и електрически товарни автомобили за малки предприятия. Предвижда се също подобряване на инфраструктурата за пешеходци и велосипедисти.