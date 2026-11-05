Пожарите в Гърция през 2026 г. са изпепелили близо 400 000 декара и са причинили 11 смъртни случая въпреки значителното финансиране за превенция

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Близо 400 000 декара са изгорели при бушувалите през тази година пожари в Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Етнос", позовавайки се цялостен анализ на данните от 2026 г. Анализът е изготвен от гръцкия филиал на Световния фонд за природата (WWF Greece), специализирания екип за прогнозиране на пожари към Националната обсерватория в Атина и специализирания център за наблюдение на горските пожари.

Според данните през тази година са регистрирани 11 смъртни случая, свързани с пожарите.

От 1 май до 20 октомври в Гърция е имало 60 големи пожара, при които са изгорели 353 960 декара. Общо 80 на сто от засегнатите площи са били унищожени при 12 от пожарите, като при всеки от тях са били изпепелени по над 5000 декара.

Най-големи щети са нанесени в три района – на остров Крит, областта Атика и в Централна Гърция. През последните 20 години в областта Атика са изгорели най-малко 1,1 милиона декара, посочва изданието. Голяма част от района е обхващан от пожари два или повече пъти, което затруднява възможността за естествено възстановяване на природата и налага прилагането на допълнителни мерки за противопожарна защита.

За предприемане на превантивни действия срещу възникване и разпространение на пожари са предоставени най-малко 176,8 милиона евро, пише още "Етнос".