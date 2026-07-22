Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Буря, придружена от проливен дъжд и мощен вятър, нанесе материални щети в Петрич и общината. От квартал 37 е подаден сигнал до Аварийно звено-Петрич за паднало дърво върху два паркирани автомобила, каза за БТА Кирил Стойков, секретар на Общината и ръководител на Аварийно звено-Петрич.

Още по темата

По първоначална информация няма пострадали хора, но по превозните средства са нанесени значителни материални щети.

Екипи на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението", Районното управление на МВР – Петрич и Аварийното звено към Община Петрич обхождат участъци от града и населените места в общината, за да разчистват паднали дървета и клони от пътното платно и да оказват съдействие при необходимост.

Сигнали за паднали дървета и клони са получени от различни части на общината , включително от град Петрич и селата Беласица и Марикостиново. На места движението остава затруднено, като екипите работят по поетапното възстановяване на нормалната проходимост на пътищата. По улиците има паднали клони и дървета, а на места контейнери за смет са изместени върху пътното платно.

От институциите призовават водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с усложнената пътна обстановка.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Арестуваха зрелищно мъж, пребил жена си в центъра на София (снимки) Днес
Арестуваха зрелищно мъж, пребил жена си в центъра на София (снимки)
96800
Бивша "Мис Швейцария" обвини Тръмп в изнасилване през 1993 г. Лайф
Бивша "Мис Швейцария" обвини Тръмп в изнасилване през 1993 г.
7541
Почина Валентин Трънски - една от знаковите фигури в българското таекуондо Корнер
Почина Валентин Трънски - една от знаковите фигури в българското таекуондо
10808
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители Бизнес
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители
5804
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава IT
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава
4402
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница Impressio
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница
2918
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия URBN
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия
101
Разкрита ли е мистерията? Едно от най-свещените места в християнския свят пази тайната на Христос Trip
Разкрита ли е мистерията? Едно от най-свещените места в християнския свят пази тайната на Христос
1822
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица Вкусотии
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица
1756
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо Zodiac
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо
1516