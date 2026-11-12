Бурята „Чарлз“ отмени над 200 полета, затвори училища и магазини в Португалия, докато властите предприеха превантивни мерки срещу наводнения и силни ветрове

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Авиокомпании отмениха над 200 полета от и до Португалия, а училища, стотици супермаркети и други търговски обекти затвориха врати днес заради бурята "Чарлз", която достигна страната с проливни дъждове и ураганни пориви на вятъра, предаде Ройтерс.

Въпреки че бурята се оказа по-слаба от първоначалните прогнози, правителството предприе превантивни мерки след критиките за бавната си реакция при поредицата от бури през януари и февруари. Всички аварийни и спасителни служби, както и военни подразделения, бяха приведени в готовност. Учебните занятия бяха отменени, несъществените държавни услуги - преустановени, а гражданите бяха призовани да останат по домовете си.

Португалският институт за морето и атмосферата (Instituto Português do Mar e da Atmosfera – IPMA, метеорологичната служба на страната) съобщи, че циклонът се е разделил на две части над Атлантическия океан, което е отслабило силата му преди достигането на сушата в южната област Алгарве. Очакваше се бурята да обхване по-голямата част от Южна Португалия и района на Лисабон до късния следобед.

Преди да достигне континенталната част на страната, бурята "Чарлз" премина през архипелага Мадейра, където предизвика наводнения и повали дървета.

От неделя Португалия и Испания са засегнати и от проливните дъждове, предизвикани от бурята "Бруна". В няколко района са регистрирани наводнения, включително в пътни тунели в Лисабон, повечето от които останаха затворени и днес.

Очакваше се новата буря да достигне и югозападната част на Испания в сряда следобед. Държавната метеорологична агенция на Испания АЕМЕТ (Agencia Estatal de Meteorología) предупреди за "сериозни или много сериозни" последици от проливните дъждове, силните ветрове и бурното море, които могат да влошат обстановката след преминаването на "Бруна".