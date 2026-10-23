Бурята "Остин" връхлетя Франция, 288 600 домакинства останаха без ток
Бурята „Остин“ остави 288 600 домакинства без ток, наруши транспорта и наложи предупреждения за опасни ветрове в Северозападна Франция
Бурята "Остин" - първата за есенния сезон - връхлетя днес северозападната част на Франция и достигна района на Париж, като 23 департамента обявиха оранжев код за опасно силен вятър, а над 288 000 домакинства останаха тази сутрин без електричество, предаде Франс прес.
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До обяд не беше съобщено за пострадали, но силните ветрове събориха много дървета, като нарушиха пътното движение и движението на влаковете.
През изминалата нощ скоростта на вятъра на полуостров Бретан и в департамент Манш достигна 120 до 140 км/ч.
Според френската метеорологична агенция департаментът в Нормандия е пряко изложен на стихията, като "скоростта на бурните ветрове ще достигне 120 км/ч на сушата и 130-140 км/ч по крайбрежието". Очаква се късно следобед днес ветровете да отслабнат.
В тази връзка префектурата на департамента Манш издаде заповед, забраняваща пътуванията близо до крайбрежието и ограничаваща достъпа до плажовете.
Силните ветрове на бурята "Остин" причиниха и прекъсване на електроснабдяването, като в Бретан 148 500 домакинства останаха без ток.
Всички полети на авиокомпания "Трансавия" на летището в западния град Нант бяха отменени тази сутрин. Останалите авиокомпании не бяха засегнати.