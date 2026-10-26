Червен код е в сила в много региони на Гърция заради очаквани интензивни валежи и опасност от наводнения
Червен код за проливни валежи и бури обхваща гръцки острови, Атина и континентални райони с риск от наводнения до четвъртък
Гръцката метеорологична служба издаде червен код за опасност от интензивни валежи и бури на много от островите и в част от континентална Гърция през следващите дни, съобщи телевизия Скай.
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Червеният код е в сила от днес до четвъртък за островната група на Додеканезите в югоизточната част на Егейско море. За районите на Магнисия, Лариса, Спорадските острови и Евбея (Евия) особено опасни явления се очакват в сряда.
Интензивните явления ще засегнат и област Атика, където се намира столицата Атина.