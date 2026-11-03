Червен код в Гърция предупреждава за бури и наводнения, докато властите ограничават движението и затварят училища на Корфу

303 Снимка: Weather News Greece

Червен код за очаквано лошо време е обявен за някои райони на Гърция, съобщават гръцките медии.

Според метеорологичната прогноза се очакват силни бури, градушка и бурни ветрове на остров Корфу в Йонийско море, областите Македония, Тракия и Епир, както и в североизточната част на Егейско море, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Прото тема".

Още вчера са изпратени предупредителни съобщения от телефон 112. Гражданите в най-застрашените райони се съветват да ограничат придвижванията си. На остров Корфу училищата ще бъдат затворени. Гражданска защита е в повишена готовност.

Днес е последният и най-опасен ден на бурята Агнета (Agneta), съобщава обществената телевизия ЕРТ. Подобряване на метеорологичната обстановка се очаква от утре.

Вчера проливни дъждове нанесоха сериозни щети в Гърция . Наводнения имаше на островите Родос, Самос, Калимнос, както и във Волос в област Тесалия. Бяха отнесени коли, наводнени бяха имоти, а пожарната служба съобщава за получени получила десетки сигнали за помощ. На остров Родос са спасени четирима души, сред които и дете, блокирани в автомобил.