Четири са жертвите на горещата вълна в Италия, предаде АНСА, като се позова на местните власти.

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Две от жертвите са фермери от района на Лоди и Пиаченца. Жертва е станал и бездомник в Неапол и мъж на гробище в Гарласко в Ломбардия.

За днес беше издаден червен код за опасни жеги в 16 италиански града, в това число Рим, Милано, Торино и Флоренция. За утре е издаден червен код за 17 италиански града.

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