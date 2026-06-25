Снимка: БТА
Четири жертви на горещата вълна в Италия
Горещата вълна в Италия взе четири жертви, а властите обявиха червен код за опасни жеги в 16 града днес и 17 утре
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Четири са жертвите на горещата вълна в Италия, предаде АНСА, като се позова на местните власти.
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Две от жертвите са фермери от района на Лоди и Пиаченца. Жертва е станал и бездомник в Неапол и мъж на гробище в Гарласко в Ломбардия.
За днес беше издаден червен код за опасни жеги в 16 италиански града, в това число Рим, Милано, Торино и Флоренция. За утре е издаден червен код за 17 италиански града.
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