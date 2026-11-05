Нарастват призивите за реформи на срещите на върха на COP

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COP17: Страните се споразумяха да засилят усилията си за опазване на природата, но финансирането и действията все още са недостатъчни

Преговорите на ООН за природата в рамките на COP17 приключиха в събота в Ереван, Армения, като страните "се съгласиха да засилят усилията си", съобщава "Файненшъл Таймс".

Вестникът посочва, че на срещата на върха е било признато, че светът няма да успее да постигне целите си за опазване на природата до 2030 г., тъй като финансирането и действията са недостатъчни.

Вестникът продължава: "Беше одобрен план за ускоряване на напредъка преди следващата среща на върха в Еквадор след две години, наречен "Пътят на Ереван". Това би означавало удвояване на усилията за премахване на субсидиите и стимулите, които са вредни за природата, увеличаване на финансовата, научната и техническата подкрепа за развиващите се страни, както и укрепване на механизмите за мониторинг и отчитане."

Добавя се: " Стивън Гилбо, бивш канадски министър на околната среда и климатичните промени, заяви, че финансирането остава една от най-големите пречки." BBC News отбелязва, че доклад на ООН показва, че светът е "на път да постигне само една от... две дузини цели [за опазване на природата]", договорени за 2030 г.

"Ню Йорк Таймс" посочва, че тазгодишната среща "бележи средата на пътя" за страните към постигането на целите им, поставени през 2022 г.

Вестникът добавя, че макар да е имало "напрегнати въпроси относно това как да се финансира опазването на природата", на срещата на върха бяха поети ангажименти за почти 2 млрд. долара ново финансиране.

"Le Monde" посочва, че споразумението на COP17 е било възможно едва след като някои решения са били "омекотени". "Politico" отбелязва, че споразумението не дава "голяма яснота относно това как да се финансират" подновените усилия.

Climate Home News съобщава, че на срещата на върха е било решено "да се поканят богатите нововъзникващи икономики като Китай да поемат статут на донори".

Le Monde също така интервюира Гилбо, който казва, че "въпросът за вредните субсидии вероятно ще бъде основното бойно поле през следващите години".

The Guardian отбелязва: "Нарастват призивите за реформи на срещите на върха на COP". Agence France-Presse съобщава, че Саудитска Арабия, Русия, Аржентина и Бразилия са били "обвинени в подкопаване на науката по време на преговорите на ООН за природата".