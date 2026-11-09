Топло ще бъде в средата, а значително застудяване с валежи ни предстоят в края на седемдневния период

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В първия ден на работната седмица облачността ще бъде значителна, с временни разкъсвания и намаления в източните и югозападните райони. Дъжд ще превалява на места в западните и централни райони. Дневните температури ще бъдат от около 5-6 на северозапад, където ще има и места с мъгли до 12-13 по брега на морето.

Във вторник облачността ще бъде променлива, на запад - често значителна, докато през деня в централните и източни райони ще намалява до незначителна. Слаби превалявания ще има на отделни места в северозападните райони привечер. Минималните температури в страната ще бъдат от около 2 градуса на запад до 9-10 по брега на морето, където ще се появи вятър от юг. С това ще започне процес на пренос на по-топъл въздух. След обяд дневните стойности ще са от 10 до 15 градуса.

В сряда затоплянето ще продължи: минималните температури ще са от 6 до 10 градуса, а след обяд - от 11 до 15-16. Облачността ще бъде променлива, а дъжд ще вали в западните райони преди и около обяд. Облачността в следобедните часове ще намалява. В низините има вероятност да остават места с мъгли и намалена видимост.

В четвъртък ще бъде доста топло за ноември, с температури сутрин от 7 до 13 градуса, а максималните стойности ще достигнат 18 до 22-23 градуса. Ще духа слаб вятър от югозапад. облачността ще бъде предимно средна и висока, почти без валежи.

Тай-топлият ден на седмицата ще бъде петък, с минимални температури около и над 10 и дневни от 18 до около 24 градуса. Ще се усили вятърът от югозапад, северно от планините и в източните райони - силен, възможно и с бурни пориви. Облачността ще бъде променлива, на места на запад с незначителни превалявания. В низините и през двата дни с високи температури, особено на запад, е възможно да остават защитени от вятъра места с малко по-ниски дневни стойности на температурите и намалена видимост.

През нощта срещу събота и в събота вятърът, отначало на запад, ще се ориентира от северозападна посока и с него ще започне да нахлува студен въздух. От запад на изток ще започнат валежи от дъжд. През деня валежната зона постепенно ще обхване по-голямата част от страната. Ще има и гръмотевици. Температурите ще се понижават и след обяд ще са от около 10 градуса на северозапад до все още около 21-22 в крайните югоизточни райони. Вятърът в низините ще бъде умерен и силен, от запад-северозапад.

В неделя

ще бъде студено, с минимални температури от около нула до 5 и дневни от 2 до 8 градуса в повечето места. Валежите на изток ще спират, но в западните райони все още са възможни слаби превалявания, които над 900-1000 метра надморска височина ще са от сняг. Вятърът в западната половина на страната ще стихва, но на изток ще остава ветровито, с умерен вятър от север-северозапад,

Макар, че до края на седмицата все още има достатъчно време за твърда прогноза, към момента сценариите на моделите допускат в утринните часове мокър сняг да превали и в района на София. Повече подробности за процеса очаквайте в следващите дни.