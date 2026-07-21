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Добри са условията за туризъм в планините към момента, но времето е динамично и се очакват бури. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

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Температурите са между 10 и 18 градуса, а времето е ясно и тихо. Във високите части на планините духа слаб вятър.

Няма регистрирани инциденти с туристи през последното денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност, на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, по високите върхове и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

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