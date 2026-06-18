Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

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Времето е ясно и тихо. На места има разкъсана облачност.

Във високите части на планините има мъгла, казаха още от ПСС.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология . След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

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