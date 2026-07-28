Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Има разкъсана облачност и силен вятър по високите части; възможни са кратки следобедни валежи
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
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В планините има разкъсана облачност, а на места е слънчево. В района на Стара планина вятърът е умерен до силен по високите части, а на връх Ботев преминава мъгла. През следобедните часове се очакват краткотрайни превалявания от дъжд в планинските райони.
През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи в планините, съобщиха още планинските спасители.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология преди обяд над планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На изолирани места главно в масивите от Западна България ще превали краткотрайно. Ще духа до силен, по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 17°.