Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Още по темата

В планините има разкъсана облачност, а на места е слънчево. В района на Стара планина вятърът е умерен до силен по високите части, а на връх Ботев преминава мъгла. През следобедните часове се очакват краткотрайни превалявания от дъжд в планинските райони.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи в планините, съобщиха още планинските спасители.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология преди обяд над планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На изолирани места главно в масивите от Западна България ще превали краткотрайно. Ще духа до силен, по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 17°.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Улици като реки, неработещи светофари, плаващи боклуци и BG-ALERT във Варна (снимки/видео) Днес
Улици като реки, неработещи светофари, плаващи боклуци и BG-ALERT във Варна (снимки/видео)
62789
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки) Лайф
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки)
52866
Италия е влюбена в "златното момче" - първи шампион след 73 години чакане Корнер
Италия е влюбена в "златното момче" - първи шампион след 73 години чакане
10240
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища Бизнес
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища
13287
Кибератака отново превърна хладилните витрини в печки в редица европейски супермаркети IT
Кибератака отново превърна хладилните витрини в печки в редица европейски супермаркети
16047
Лукино Висконти: Мога да снимам филм пред една стена, ако намеря истинската човечност Impressio
Лукино Висконти: Мога да снимам филм пред една стена, ако намеря истинската човечност
2395
"Страна на кенефи"? Норвегия отвърна на Тръмп: Заповядайте, вижте ги! Trip
"Страна на кенефи"? Норвегия отвърна на Тръмп: Заповядайте, вижте ги!
4712
Мързелива баница с праз и сирене на тиган: Без кори, без фурна, без чакане Вкусотии
Мързелива баница с праз и сирене на тиган: Без кори, без фурна, без чакане
6809
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026 Zodiac
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026
2267