Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Добри условия за туризъм в планините, но следобед се очакват валежи, силен вятър и неработещи курортни съоръжения
Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
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В планините ще има разкъсана облачност и слаб вятър. Температурите са между 1° и 7° градуса. Съоръженията по курортите не работя, допълват от ПСС.
През изминалия ден ПСС са получили сигнал за дете с навехнат глезен на хижа "Алеко". Планинските спасители от базата на хижата са оказали помощ на пострадалия турист, той е бил превръзан и свален до базата на "Алеко".
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде значителна . В следобедните часове в масивите от Западна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 2400 метра надморска височина – и от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.