Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Планинските условия са добри, но ПСС предупреждава за заледявания, силен вятър и ниски температури въпреки слънчевото време
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
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Към 8:00 сутринта температурите на връх Ботев са били около минус 15 градуса. В планините духа умерен вятър, което прави усещането за студ доста по-осезаемо, обясниха планинските спасители.
От ПСС съветват туристите да бъдат внимателни заради заледявания в някои части на планините. Снежната покривка на връх Ботев е около четири сантиметра.
През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метерология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който нахлуването на студен въздух ще продължи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.