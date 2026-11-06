Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от ПСС
Слънчево и спокойно време предлага добри условия за туризъм, но заледени пътеки и сняг по високите части изискват повишено внимание
Добри са условията за туризъм в планините. Времето е слънчево и тихо, а температурите са около минус един градус. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).
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В района на връх Ботев духа слаб вятър, като по високите части на планините над 2400 метра има снежна покривка от 5-10 см. От ПСС предупредиха, че там, където има сняг, има опасност от подхлъзване, като в района на "Алеко" на Витоша има заледени пътеки.
Не е имало инциденти с туристи през изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.