Мерките са за над 500 бездомни котки по време на горещата вълна с над 130 поилки в кварталите

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Доброволци осигуряват ежедневно прясна вода за бездомните котки в Атина в горещите дни, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ в материал по темата.

Продължаващата гореща вълна и температури, достигащи до 40 градуса, подлагат на изпитание не само хората, но и животните, които търсят сянка и вода, за да издържат на тези условия, се посочва в информацията.

Ето защо членове на организацията за защита на животните "Найн Лайвс" (Nine Lives), в сътрудничество с местната власт в Атина, за подели кампания за ежедневна грижа за стотици бездомни котки. Те пълнят купички с прясна вода и храна, оставяйки ги на места, където има местообитания на животните, както в центъра, така и по кварталите на града. По информация на организацията ежедневно доброволците помагат на над 500 бездомни котки, като проверяват и здравословното има състояние.

Според председателя на организацията Евтихия Лахана високите температури могат да причинят силно обезводняване на животните. През най-горещите часове на деня котките остават скрити на прохладни места, движат се по-малко и приемат по-малки количества храна, но имат повишена нужда от вода, посочи тя.

В Гърция бездомните животни се кастрират и за тях се полагат грижи на улицата, тъй като приютите често работят на предела на възможностите си, а продължителният престой на животните в тях се смята от много организации за защита на животните за по-малко подходящ за тяхното благосъстояние, припомня ЕРТ.

Общинската власт в Атина съобщи, че службата "Градска фауна" е поставила повече от 130 поилки с вода в кварталите на столицата. Гражданите също са призовани да съдействат те да бъдат пълни винаги с прясна и хладна вода.