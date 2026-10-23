Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
Двама загинаха и 19 бяха ранени при 16 тежки катастрофи за денонощие, а жертвите от началото на годината са с 49 повече спрямо 2025 г
Двама души са загинали, а 19 са ранени при 16 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.
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В София са се случили един тежък и 40 леки пътни инцидента, трима души са ранени.
От началото на месеца катастрофите са 468, катопри тях има 38 загинали и 575 ранени.
От началото на годината тежките произшествия са 5629, загиналите са 403, а ранените - 6976.
При сравнение с реалните данни за загиналите 354 през същия период на 2025 г. се отчитат с 49 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026г.