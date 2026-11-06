Двама загинаха при наводнения в Корсика, причинени от проливни дъждове
Проливни дъждове в Корсика предизвикаха наводнения, отнели живота на двама души, докато властите предупреждават за продължаващ риск в Южна Франция
Двама души загинаха, след като автомобилът им беше отнесен от наводнение, предизвикано от проливните дъждове на френския остров Корсика, съобщи днес министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нуниез, цитиран от Ройтерс.
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Нуниез добави, че 40-годишна жена е била спасена
Един от пожарникарите, които са се отзовали на инцидента, е бил откаран в болница и е лекуван за хипотермия, каза още министърът.
Френската метеорологична агенция "Метео Франс" по-рано предупреди за опасност от наводнения и проливни дъждове на Корсика и в части от Южна Франция. От началото на бурята в сряда следобед, властите са отчели валежи до 350 милиметра.