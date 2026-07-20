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Един човек е загинал, а 13 са ранени при станалите 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщава МВР на сайта си. От началото на месеца в пътнотранспортни произшествия са загинали 28 души, а 550 са пострадали.

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От началото на годината при катастрофи живота си са изгубили 246 души, 4311 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. - 221 се отчитат с 25 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

В София за последните 24 часа са регистрирани 14 леки пътни инцидента, при които няма пострадали.

СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ "Тракия":

Област София:

Движението от км 22+700 до км 29+700 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 24.07.2026 г;

Движението от км 33+850 до км 39+450 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничения на скоростта до 100 км/ч. Срок до 31.10.2026 г.;

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Движението в участъка от км 55+627 до км 55+600 посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км/ч поради положена временна маркировка. Срок до 24.07.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението от км 55+627 до км 60+850 посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км/ч поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 22.07.2026 г.;

Област Стара Загора:

Движението от км 208+181 до км 229+286 в посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.07.2026 г.;

Движението от км 218+000 до км 229+286 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.07.2026 г.;

Движението в участъка от км 158+000 до км 159+000 посока София се осъществява в активна пътна лента поради изсичане на храсти и млада гора в средна разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 20.07.2026 г.

Област Сливен:

Движението в участъка от км 229+286 до км 240+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради поради почистване и събиране на твърди и битови отпадъци. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализирани с пътни знаци. Срок до 24.07.2026 г.;

Движението в участъка км 268+000 до км 273+354 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на твърди и битови отпадъци. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 24.07.2026 г;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка, скоростта на движение е ограничена до 80 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 20.07.2026 г.;

Движението в участъка от км 345+000 до км 348+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента, като се осъществява в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.07.2026 г.

Движение в участъка от км 345+000 до км 348+000 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на облицовани окопи. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.07.2026 г.

АМ "Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Скоростта на движение по в участъка от км 22+700 до км 29+700 в посока Варна се ограничава до 100 км/ч., във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка от км 22+700 до км 29+700 и положената временна маркировка. Срок 24.07.2026 г.;

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 24.07.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 "Топли дол" в двете посоки се обособяват две ленти посока София - Варна и две ленти посока Варна - София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 30.04.2027 г.;

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 12.12.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.12.2027 г.;

Област Шумен:

Движението в участъка от км 350+000 до км 363+000 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.07.2026 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п. в. "Невша" - Варна от км 375+800 до км 425+500 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради отсичане на единични дървета и почистване на облицовани окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.07.2026 г.

АМ "Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+430 до км 10+200 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Перник:

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ Струма при вход към кръгово кръстовище в посока София - Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ Даскалово на АМ Струма, както следва: - Входът от гр.София по АМ "Струма" към път I-6 Перник - Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. "Даскалово" към дясна лента на път I-6 Перник - Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи).

- Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая - Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ Даскалово към лява лента на път I-6 Перник - Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30 ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 24.07.2026 г.

Движението в участъка от км 10+430 до км 37+098 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно ще бъдат ограничени за движение изпреварващата лента и аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 20.07.2026 г.

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Кюстендил:

Движението в участъка от км 37+098 до км 56+170 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 24.07.2026 г;

Движнеието в участъка от км 56+170 до км 86+300 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 24.07.2026 г.

Движението при км 75+960 посока ГКПП "Кулата" поетапно се ограничава движението в аварийната и активна лента поради изграждането на билборд като движението се осъществява в изпреварващата лента. Срок от 09:00 ч до 11:00 ч. на 20.07.2026 г.

Движението при км 79+700 посока ГКПП "Кулата" посока ГКПП "Кулата" поетапно се ограничава движението в аварийната и активна лента поради изграждането на билборд като движението се осъществява в изпреварващата лента. Срок от 11:00 ч до 13:00 ч. на 20.07.2026 г.

Движението в тунел "Кочериново" в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление. Сро до 20.07.2026 г.

АМ "Марица":

Област Хасково:

Движението в участъка от км 62+500 до км 83+900 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 20.07.2026 г.

АМ "Черно море": няма въведени ограничения.

АМ "Европа": няма въведени ограничения.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  1. Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Пампорово" - затворен за всички МПС;

- "Котленски" - отворен за всички МПС;

- "Печинско" - отворен за всички МПС;

- "Превала" - отворен за всички МПС;

- "Предел" - отворен за всички МПС;

- "Приморски" - отворен за всички МПС;

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

-"Троянски" - отворен за всички МПС;

- "Айтоски" - забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево - Айтос.;

- "Вратник" - забранен за МПС над 10 т;

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Петрохан" - забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

- "Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.

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