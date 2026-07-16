броят на дните с температури над 30 °C в Лондон се е увеличил четирикратно от 80-те години насам

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Безпрецедентни промени в климата на Обединеното кралство превръщат екстремните явления в норма, сочи доклад.

Климатичните екстремни явления в Обединеното кралство "стават все по-нормални", според годишния доклад на Метеорологичната служба "Състоянието на климата в Обединеното кралство", за който "Гардиън" пише на първа страница.

Вестникът отбелязва, че 2025 г. е била най-горещата година в историята на Обединеното кралство, а последните четири години са сред петте най-горещи, регистрирани досега.

Ученият Майк Кендон, водещ автор на доклада, казва пред "Ройтерс": "Това, което преди смятахме за екстремно, все повече приемаме за нормално."

"Блумбърг" отбелязва, че според доклада броят на дните с температури над 30 °C в Лондон се е увеличил четирикратно от 80-те години насам.

"Sky News" отбелязва, че "климатичните промени, предизвикани от човека - предимно в резултат на изгарянето на изкопаеми горива - водят до все по-екстремни метеорологични явления".

Досега през тази година във Великобритания са регистрирани 25 непоследователни дни с температура 30°C или по-висока, което надхвърля рекорда от 1976 г., съобщава "Financial Times".