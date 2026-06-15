Медии широко отразяват новината, че според Американската национална океанска и атмосферна администрация (NOAA) прогнозираното природно явление Ел Ниньо вече е започнало.

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BBC News съобщава, че американската агенция "обяви, че в тропическия Тихи океан вече са налице условия за Ел Ниньо, като температурите на морската повърхност са се повишили рязко през последните месеци".

По-нататък се казва: "Много прогнози сочат, че това може да се превърне в т.нар. "супер" Ел Ниньо и дори да бъде сред най-силните, регистрирани досега. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, то може да доведе до още една рекордно гореща година - най-вероятно през 2027 г. - с нарушения в климата, продоволствените доставки и икономиките, които ще продължат и през тази година."

Асошиейтед Прес съобщава, че този Ел Ниньо "е на път да достигне историческа сила и да засили екстремните метеорологични явления по целия свят". По-нататък се казва: "Прогнозира се, че феноменът ще се равнява или дори ще надмине рекордния Ел Ниньо от 1997 г., който причини щети за милиарди чрез горещи вълни, наводнения, суши, торнада и горски пожари." 

"Ню Йорк Таймс" съобщава, че обявлението на NOAA "означава, че, технически погледнато, температурите в екваториалния Тихи океан се задържат на 0,5 °C над дългосрочната средна стойност от няколко месеца и че учените са наблюдавали атмосферни промени, благоприятни за Ел Ниньо. 

Материалът продължава: "NOAA заяви, че има 63% вероятност температурите на морската повърхност да се повишат с 2 °C над нормата, което ще доведе до "много силно" явление. Много прогнози също така предполагат, че тазгодишният Ел Ниньо може да достигне дори по-високи стойности, над 3 °C, което би било най-голямото явление, регистрирано досега."

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"Файненшъл таймс" съобщава, че Световната банка е предупредила за нов шок за световните цени на храните, тъй като заплахата от силни метеорологични условия, свързани с Ел Ниньо, рискува да увеличи натиска върху селското стопанство от високите разходи за торове, предизвикани от войната в Иран.

Допълнително отразяване има в "Ройтерс", "Блумбърг", "Сайънтифик Американ" и "Агенс Франс-Прес", наред с други.

 

 

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