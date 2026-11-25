ЕС настоява за реформа на климатичните срещи на ООН след провала на COP31
Брюксел твърди, че провалът е разкрил по-дълбоки недостатъци в процеса
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Европейската комисия изготвя планове за реформа на процеса на климатичните срещи на ООН, като предупреждава, че настоящата система за преговори рискува да стане неефективна, тъй като една-единствена държава може да блокира споразумение между близо 200 страни, съобщава Euronews.
В статията се посочва още: "Брюксел твърди, че провалът е разкрил по-дълбоки недостатъци в процеса - от липса на прозрачност и тромаво вземане на решения до неспособността на ежегодните климатични срещи да превърнат съществуващите ангажименти в действия."
Комисията планира да "изготви предложенията си за реформа в консултация с държавите-членки на ЕС", се посочва в статията, като се добавя: "Брюксел иска да гарантира, че работата извън рамките на официалните преговори - чрез коалиции от желаещи държави - ще продължи да насърчава климатичния преход, който правителствата досега се мъчеха да осъществят чрез консенсус."