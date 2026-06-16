Това ще повиши цените на мотокари, перални машини. градински инструменти и други

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ЕС ще разшири обхвата на митата върху въглеродните емисии за метални продукти, за да предотврати заобикалянето му

Страните от ЕС се споразумяха да разширят обхвата на граничния данък върху въглеродните емисии на блока, като включат почти 400 нови вида внос на стомана и алуминий, в опит да спрат заобикалянето на данъка, съобщава Financial Times.

Миналата година Европейската комисия предложи да разшири механизма за гранично коригиране на въглеродните емисии (CBAM) на ЕС, като включи 180 продукта от по-ниско ниво, които съдържат значителни количества стомана или алуминий, като например мотокари, перални машини и градински инструменти, обяснява статията: "

[Това беше] с цел да се предотврати компаниите да заобикалят таксата, като просто превръщат стоманата или алуминия в по-завършен продукт, преди да го внасят в ЕС."

Страните от ЕС вече са решили да добавят още 200 вида стоки към този списък, посочва FT, и "сега ще започнат преговори с Европейския парламент, преди ревизираният списък с продукти да влезе в сила от 2028 г.".

Страните също така се съгласиха да ограничат "сериозните и непредвидени обстоятелства", при които блокът може да суспендира таксата за въглеродни емисии върху вноса, съобщава Reuters.