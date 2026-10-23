Европейският парламент настоява ЕС да превърне COP31 в Анталия в конференция на действията чрез ускорен отказ от изкопаеми горива и климатично финансиране

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Евродепутатите обсъдиха днес в Страсбург приоритетите на ЕС за климатичната конференция на ООН COP31, която ще се проведе в Анталия, Турция, от 9 до 20 ноември. Резолюцията на Европейския парламент за конференцията ще бъде гласувана утре.

Дебатите бяха открити от автора на резолюцията, португалския евродепутат от Европейската народна партия (ЕНП) Лидия Перейра която каза, че COP31 трябва да бъде конференция на изпълнението, а не на поредните обещания, и че декарбонизацията не бива да означава деиндустриализация. По думите на евродепутатът Европа трябва да бъде лидер не само в използването, но и в производството на чисти технологии, а изборът между защитата на планетата и защитата на икономиката е фалшив. Перейра посочи, че ЕС трябва да продължи да отстоява целта затоплянето да бъде ограничено до 1,5 градуса и да засили климатичното финансиране и подкрепата за адаптация на най-уязвимите държави.

Еврокомисарят по въпросите на климата Вопке Хукстра заяви в дебатите, че COP31 трябва да бъде конференция на действието, защото твърде често досега са поемани много ангажименти, без да се постига достатъчно.

От името на Съвета на ЕС Тими Дули посочи, че рекордните температури през изминалото лято показват, че намаляването на емисиите не е било достатъчно и не е станало достатъчно бързо. Той заяви, че ЕС ще настоява за изпълнение на договореното на COP28 преминаване от изкопаемите горива към чиста енергия, утрояване на възобновяемите източници и удвояване на енергийната ефективност. Сред приоритетите на съюза са и електрификацията и по-лесният достъп до климатично финансиране за най-уязвимите държави, като ЕС и държавите членки остават най-големият донор в света, посочи Дули. Позицията на ЕС за преговорите бе приета от министрите на околната среда на 12 октомври.

В проекта на резолюция, внесен от Комисията по околна среда, климат и безопасност на храните на ЕП, се посочва, че 2025 г. е била една от най-горещите в историята на наблюденията, а Европа остава най-бързо затоплящият се континент, поради което е необходимо спешно ускоряване на глобалния преход от изкопаемите горива. Евродепутатите изразяват загриженост от недостатъчния напредък в утрояването на капацитета на възобновяемите енергийни източници и удвояването на енергийната ефективност до 2030 г.