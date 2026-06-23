Засилваща се гореща вълна обхваща Европа с рекордни температури, червени кодове и мерки като затворени училища и отменени влакове, на фона на климатични промени

399 Снимка: БТА

Европа е изправена пред нова гореща вълна тази седмица, която вече се засилва и принуди няколко страни да предприемат мерки, включително затваряне на училища във Франция и отмяна на влакове в Белгия днес, предаде Франс прес.

Това е втората гореща вълна в Западна Европа за по-малко от месец.

Според учените заради климатичните промени, причинени от човешка дейност, екстремните метеорологични явления зачестяват, особено горещите вълни.

Червен код във Франция

Метеорологичната служба във Франция издаде най-високото ниво на предупреждение - червен код за горещо време за рекордните 49 департамента (половината в страната), от обяд днес. В 40 други департамента е обявен оранжев код за опасност, като горещата вълна ще засегне само части от южния департамент Окситания и района на Алпите на изток, според "Метео Франс”, която прогнозира "най-горещия ден, регистриран някога във Франция, независимо от месеца".

Общо над 90% от населението на страната ще бъде засегнато от горещата вълна. Предприети са мерки в опит за ограничаване на вредното въздействие върху работниците, особено в строителството и в училищата.

Тринадесет души дори се удавиха, докато безразсъдно търсеха спасение от жегата, отбелязва АФП.

Интензивни горещини на Иберийския полуостров

Испания днес за втори пореден ден е обхваната от гореща вълна, която засяга по-специално северната автономна област Страната на баските. Там е обявен червен код заради температури, надхвърлящи 40 градуса.

Властите призоваха хората да държат прозорците затворени и да избягват да използват уреди, генериращи топлина.

Вчера температурите в Андалусия и Кастилия - Ла Манча в южните и централните части на Испания надхвърлиха 42 градуса.

Излъчването на голям екран на мача между Испания и Саудитска Арабия от Световното първенство по футбол в центъра на Мадрид бе отменено.

Испанската метеорологична агенция "Аемет” предупреди за температури "между 5 и 10 градуса над нормите”.

"Температурите ще се понижат в четвъртък, но горещината ще остане интензивна”, предупреди "Аемет”.

В Португалия утре се очаква най-горещият ден, съобщи местната метеорологична служба. Тя уточни обаче, че тези температури, "макар и над средните, остават сравнително типични за това време на годината".

Само за три области в северната и централната част във вътрешността на страната е обявен оранжев код, където леките ветрове ще изострят "температурния дискомфорт".

Потискаща горещина и в Бенелюкс

На север, в Белгия, тази седмица може "да бъде най-горещата, регистрирана” в страната със средна температура над 27 градуса, заяви метеорологичната служба.

Няколко влакове в пикови часове са отменени днес и утре, обяви националната железопътна компания.

В Нидерландия температурите могат да се покачат до 37 градуса в края на седмицата. "Жълт код” е в сила в цялата страна заради "неприятна и потискаща горещина”.

Безпрецедентни горещини във Великобритания

Необичайно предупреждение за най-високия - червен код - за "изключително горещини” е издаден за сряда и четвъртък за части от Южна Англия, съобщи Британската метеорологична служба днес.

"Максималните температури на сянка ще надхвърлят 37 градуса и може да достигнат между 38 и 40 градуса на някои места” в този район, който включва Лондон, Бирмингам и Кардиф в Уелс. Очакват се "много горещи и с висока влага нощи, които ще намалят способността на хората да се възстановят”.

Четиридневната гореща вълна може лесно да счупи рекорда за юни от 35,6 градуса, регистриран през 1957 г. и повторен през 1976 г.

В Швейцария има голяма вероятност горещото време да се задържи през цялата седмица, а повишението на температурите ще започне утре и ще достигне най-високи стойности през втората половина на седмицата, съобщи "Метео Суис”.

Подобно време се очаква в Австрия, където горещата вълна ще продължи през цялата седмица, с температури над 35 градуса в по-голямата част от страната, според националната метеорологична служба.

На Балканите - 38 градуса

На Балканите се прогнозират високи температури за части от Хърватия и Сърбия през следващите дни, като живакът потенциално може да достигне 35 градуса. В Северна Македония прогнозата за днес предвижда температури до 38°C в някои райони, както е и в Босна и Херцеговина.