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Тридневна гореща вълна се очаква да обхване от понеделник до сряда цяла Гърция, като температурата на въздуха ще доближава и на места ще надхвърля 40 градуса по Целзий, съобщава телевизия Скай.

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Заради прогнозата в неделя се проведе заседание на специалната Комисия за оценка на риска, а гражданската защита отправи препоръки към гражданите да ограничат излагането си на слънце, да осигурят достатъчен прием на вода и да са внимателни за предотвратяване от риска от пожари.

Според експертите във вторник температурите в Тесалия ща достигнат до 40 – 41 градуса, а в района на Агринио, Западна Гърция, се предвиждат дори 42 градуса.

Температурите постепенно ще започнат да спадат – в сряда в Северна Гърция, а от четвъртък и в останалата част на страната.

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