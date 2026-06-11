Светът е преживял втория най-горещ май, откакто се водят измервания, съобщи Ройтерс, позовавайки се на актуално европейско изследване. Информацията е цитирана от БТА.

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Според данните средната глобална температура през май е била с 1,42 градуса по Целзий над средната за прединдустриалния период от XIX век. Най-топлият май остава този през 2024 г.

Западна Европа е била засегната от една от най-сериозните горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. Според учените екстремните температури са в съответствие с прогнозите за въздействието на климатичните промени върху Европа, която се затопля по-бързо от всеки друг континент.

В същото време части от Тихия океан са отчели необичайно високи температури на водата на фона на преход към климатичния феномен Ел Ниньо. Очаква се той да се формира през следващите месеци и да засили екстремните метеорологични явления по света.

През май бяха регистрирани и редица тежки природни бедствия, включително наводнения с жертви в Китай и Турция.

Ел Ниньо се проявява естествено на всеки две до седем години, когато отслабването на пасатите води до затопляне на водите в източната част на Тихия океан. Това обикновено повишава глобалните температури и предизвиква съществени промени във валежите, водещи до засушавания в едни региони и проливни дъждове в други, уточнява още Ройтерс.

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