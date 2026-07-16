Жегата затруднява усилията за борба с големите горски пожари в Колорадо и Юта

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Асошиейтед Прес съобщава, че "още една седмица на жега ще доведе до още по-големи рискове за здравето в следващите дни" в САЩ.

Агенцията добавя, че Националната метеорологична служба прогнозира, че до сряда тази седмица са били подобрени над 90 температурни рекорда в САЩ, като повечето от тях ще бъдат нощни температурни рекорди. Нощи, в които температурите не падат под 20 градуса се наричат тропични.

"Le Monde" съобщава, че рекордната вълна от жега вече засяга централната част на САЩ, като температурни рекорди са счупени от северните равнини до района на Скалистите планини.

Добавя се, че жегата затруднява усилията за борба с големите горски пожари в Колорадо и Юта.

В статията се отбелязва: "По целия свят вълните от жега стават все по-чести и интензивни поради климатичните промени, причинени предимно от изгарянето на въглища, нефт и газ и емисиите на парникови газове."