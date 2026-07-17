Двуседмична гореща вълна през юни е струвала поне 6,3 млрд. евро на Германия, главно чрез спад на производителността, най-силно в индустрията и услугите

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Двуседмичната гореща вълна през юни е нанесла щети за най-малко 6,3 млрд. евро на германската икономика, съобщава вестник "Ханделсблат", позовавайки се на анализ на консултантската компания "Прогнос".

Според изчисленията най-силно засегната е преработващата промишленост, където загубите възлизат на около 1,9 млрд. евро. Следват секторите на здравеопазването и социалните услуги, както и търговията.

Изданието отбелязва, че за първи път са изчислени икономическите щети от краткотрайна гореща вълна по отделни отрасли. По данни на "Прогнос" около 97 на сто от загубите се дължат на намалена производителност на труда, а не на повреди в оборудването или нарушения във веригите за доставки.

"Сумата от 6,3 млрд. евро всъщност е по-скоро минимална оценка", заявява експертът на "Прогнос" Лукас Сандер, цитиран от "Ханделсблат". По думите му в анализа не са включени допълнителни разходи, като например по-високите цени на електроенергията за охлаждане.

Председателят на Института за климата, околната среда и енергетиката "Вупертал" Манфред Фишедик определя резултатите като предупредителен сигнал за германската икономика.

"Водим интензивни дискусии за конкурентоспособността и конкуренцията от Китай. В същото време през летните месеци все по-често губим производителност заради жегата. Тези две теми са пряко свързани", посочва той пред Ен Те Фау.

Според публикацията редица компании вече отчитат допълнителни разходи за охлаждане на производствени и офис помещения, промени в работното време и мерки за защита на служителите.

Още през май кредитният застраховател "Алианц Трейд" (Allianz Trade) предупреди, че екстремните горещини могат да струват на германската икономика милиарди евро. По негови оценки при температури над 30 градуса по Целзий производителността намалява с около 3 на сто за всеки допълнителен градус, докато разходите за енергия нарастват с приблизително 1,2 на сто заради по-голямата необходимост от охлаждане.

Според анализа икономическите загуби се отразяват и върху публичните финанси чрез по-ниски данъчни приходи и по-високи разходи за здравеопазване, инфраструктура и социално осигуряване.