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Горещата вълна в Хърватия ще достигне пика си през този уикенд, като се очаква температурите да са до 40 градуса по Целзий, съобщават хърватските медии.

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Червен код за горещини е обявен в цялата страна за уикенда, информира хърватската редакция на регионалната телевизия Ен 1. Държавната хидрометеорологична служба издаде предупреждение за голяма и много голяма опасност заради горещините.

Днес сутринта температурите във вътрешността на страната са умерени - между 16 и 22 градуса, но по крайбрежието са по-високи - между 22 и 27 градуса. В село Башка на остров Крък в 5 ч. сутринта са измерени 32 градуса. През уикенда максималните температури ще достигнат до 40 градуса.

Горещото време днес и в следващите два дни в Хърватия се дължи и на стихването на вятъра. Само по крайбрежието продължава да има лек полъх, пише хърватската национална телевизия ХРТ.

Предупреждават се гражданите да намалят физическите усилия и да избягват по-дълго стоене на слънце в периода между 10 и 17 ч. Съветват се да се хранят с по-лека храна, да пият повече течности и да извършват дневните си дейности сутрин или вечер.

Прогнозата е горещото време да се задържи до средата на следващата седмица, но температурите ще започнат да спадат след неделя, съобщава хърватското издание "Ютарни лист". Очаква се в сряда да има превалявания в цялата страна.

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