Горещо до неделя, бури, порои, гръмотевици и захлаждане идната седмица
В периода, през който обикновено е най-горещата част на лятото, температурите ще са под обичайните
До довечера ще остане слънчево, с купеста облачност. Краткотрайни валежи са възможни само на места в планините и полупланинските райони, а привечер - в някои части на Северна България, но по правило явленията няма да бъдат съществени или интензивни. Ще духа слаб вятър от североизток, който привечер в западната половина на Дунавската равнина временно ще се усили. Максималните температури ще бъдат от около 30 до 36 градуса.
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През тази нощ облачността ще намалява до незначителна. Ще бъде и почти тихо. Минималните температури ще са от 15 до 20 градуса в повечето места.
В съботния ден ще бъде слънчево и горещо, с температури от 31 до около 36 градуса. Ще духа слаб вятър от изток, по брега на морето - до умерен бриз. Вероятността за валежи е малка и само на изолирани места на запад около планините.
В неделя температурите ще останат без промяна, минимални от 15 до 21, а дневните от 31 до 36, но след обяд на на отделни места около планините и в западните райони ще превали за кратко и ще прегърми. Остава и слабият източен вятър.
В понеделник ще започне промяна на времето. С усилване на вятъра от северозапад ще нахлува по-хладен въздух. В западната половина на страната краткотрайните валежи ще са спорадично явление и само на отделни места, при това за кратко. на изток, обаче, където по-хладната въздушна маса ще пристигне след обяд и ще се срещне с противоположна посока на вятъра откъм морето, атмосферата ще се дестабилизира и ще има по-интензивни явления, краткотрайни валежи, гръмотевични бури и локални градушки.
Максималните температури ще бъдат все още високи, от около 30 до 35-36 градуса, но след обяд от запад ще се понижават. Нестабилно време ни очаква и във вторник и сряда, като през първия ден и през нощта срещу сряда нестабилно ще бъде над голяма част от страната, а в сряда явленията постепенно ще се изнасят на изток.
Дневните температури във вторник ще се понижат слабо, но по-чувствително - в сряда.
След временно стабилизиране на атмосферата към четвъртък, през повечето дни до края на седмицата ни очакват нови валежи и гръмотевици, според предварителните прогнози на моделите. Температурите остават под обичайните за най-горещия климатично период в годината.