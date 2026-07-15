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Голяма е опасността от възникване на пожари днес в Гърция, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

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Оранжев код е обявен за остров Крит и островите Хиос, Самос, Икария, Кос, Калимнос.

Гражданска защита е в готовност да реагира при възникване на пожари.

Властите предупредиха гражданите да са особено внимателни и да избягват всякакви действия на открити, които могат да предизвикат огън.

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