Горещо на Балканите: Голяма е опасността от възникване на пожари днес в Гърция
Гърция е в повишена готовност заради висок риск от пожари, с оранжев код за Крит и няколко егейски острова, и призив към гражданите за предпазливост
Голяма е опасността от възникване на пожари днес в Гърция, съобщава обществената телевизия ЕРТ.
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Оранжев код е обявен за остров Крит и островите Хиос, Самос, Икария, Кос, Калимнос.
Гражданска защита е в готовност да реагира при възникване на пожари.
Властите предупредиха гражданите да са особено внимателни и да избягват всякакви действия на открити, които могат да предизвикат огън.