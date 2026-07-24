Два големи горски пожара в Анталия и Мугла наложиха частични евакуации, масирано гасене с самолети и хеликоптери, причините остават неизвестни

150 Снимка: facebook.com/NPPirin

Два големи горски пожара, избухнали днес по обяд, предизвикаха частични евакуации в южните турски окръзи Анталия и Мугла, като борбата с огнената стихия продължава, а на място са изпратени множество пожарникари, самолети и противопожарна техника, съобщиха сайтът "Хюриет дейли нюз" и в. "Биргюн".

По информация на "Хюриет дейли нюз" голям горски пожар бушува от обедните часове на днешния ден в община Кепез в окръг Анталия. Според съобщение на местните власти в усилията за потушаването на пожара в момента участват четири противопожарни самолета, пет хеликоптера, 12 пожарни автомобила, голям брой цистерни и десетки пожарникари и служители на местните горски стопанства. Те информират още, че заради близостта на пламъците до жилищни райони в Кепез са евакуирани част от местните жители.

В окръг Мугла местните власти в град Фетхие също съобщиха днес за голям горски пожар, избухнал в ранния следобед. Според изявление, цитирано от "Биргюн", заради бързото разрастване на огнената стихия един от жилищните квартали на града е бил евакуиран изцяло. Те съобщават още, че на терен са изпратени 14 хеликоптера, пет самолета за гасене на пожари, 21 пожарни, голям брой булдозери и над 200 пожарникари и доброволци.

Причините за възникването и на двата пожара все още не са изяснени.