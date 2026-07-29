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Гръцките противопожарни сили продължават да се борят с голям горски пожар на гръцкия остров Парос. След като пламъците се разпространиха бързо през нощта, бяха издадени предупреждения за евакуации, тъй като силните ветрове заплашват да възпрепятстват усилията за гасене на пожара, съобщи електронното издание на гръцкия в. "Катимерини".

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Пожарът, който избухна във вторник близо до сметището на острова, се разпространи бързо през нощта през суха растителност, подхранван от силни ветрове и горещи, сухи условия. След като властите издадоха предупреждение за евакуация на гражданите в четири района на острова, снощи отново са били изпратени серия от предупреждения за евакуация чрез спешния номер 112.

Призори въздушните операции по гасене на пожара бяха възобновени с два самолета за пускане на вода и пет хеликоптера, единият от които координира операцията. Допълнителни самолети са в готовност, ако е необходимо включването им.

Общо 66 пожарникари, четири екипа горски командоси и 16 пожарни машини бяха разположени в района на пожара, подкрепени от доброволци, общински цистерни с вода и тежка техника. Подкрепления от Сирос, Наксос, Атина и други райони също се включиха в усилията за гасене на пожара, а други 20 пожарникари и осем пожарни машини трябваше да стигнат до острова с ферибот от Рафина.

Кметът на Парос Константинос Бизас описа ситуацията като "много трудна", казвайки, че екипите са се борили с пламъците без прекъсване.

Противопожарните служители заявиха, че приоритетът им през нощта е бил да предотвратят разпространението на пожара в Агкайрия, където е най-голямата концентрация на пожарникари.

Властите предупредиха, че прогнозата за днес е усилване на ветровете, които може допълнително да усложнят усилията за овладяване на горския пожар. Съобщава се и за активен пожарен фронт близо до района на Франга.

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