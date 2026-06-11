Инспекцията по труда предупреди за рискове при бури, валежи и жеги, призова работодателите за мерки, реорганизация и спиране на работа навън при опасност

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Работодателите трябва да съобразят режима на работа за работещите, особено при обявени от Националния институт по метеорология и хидрология червен или оранжев код за опасни метеорологични явления като гръмотевични бури, обилни валежи и високи температури. Това заявиха от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) и напомниха, че работодателите трябва да предприемат мерки за опазване на живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата им дейност.

При повишаване на температурите следва да бъде минимизиран рискът за работещите от прегряване. За целта работата трябва да бъде реорганизирана съобразно това дали се работи на открито, или на закрито. Сред препоръчаните мерки са въвеждане на повече почивки, които да се прекарват в специално осигурени климатизирани помещения за възстановяване на топлинния баланс на организма, промяна на работното време с цел избягване на полагането на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида работа и др. При силни ветрове, обилни валежи и гръмотевични бури работата на открито трябва да се преустанови, подчертаха от ГИТ.

При работа в закрити помещения се препоръчва въвеждането на технически мерки, за да се осигури оптимална температура и да се ограничи рискът от прегряващ микроклимат. През топлия период градусите на закрито трябва да бъдат между 18 и 25 в зависимост от типа работа – лека, средна или тежка. Определена е и допустима температура, която не може да бъде над 28 градуса. При определени изключения при много висока температура навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

При неосигурени здравословни и безопасни условия на труд при опасни метеорологични явления работещите могат да подават сигнали към контролните органи на Инспекцията по труда, както и на телефон 0700 17 670. През 2025 г. инспекторите по труда са разгледали около 50 сигнала, свързани с работа при високи температури.

Около и след обяд днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.