Гръцките власти забраниха движението в някои горски зони на Халкидическия полуостров заради риска от пожари
Гърция затяга мерките срещу пожарите с дневна забрана за достъп до горски зони в Халкидики, докато нови огнища и евакуации продължават в страната
Регионалните власти на Халкидическия полуостров в Северна Гърция наложиха забрана за всякакво движение от сутринта до вечерта днес в някои гористи части на полуострова заради много високия риск от пожари, съобщи държавната телевизия ЕРТ.
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Забраната е в сила от 8 ч. сутринта до 20 ч. вечерта и засяга предимно високите части на полуостровите Касандра и Ситония, както и западната част на полуостров Атон.
Обстановката с пожарите в Гърция остава тежка и усложнена от силните ветрове, съобщава телевизия Скай.
Нов пожар е избухнал призори в района на населеното място Флока на полуостров Пелопонес. Жителите са получили съобщение от спешния телефон 112 да се евакуират.
Сигнал за евакуация са получили и жителите на село Ксирономи в област Беотия.
Продължава да гори големият пожар край град Ретимно на остров Крит, където в сряда загинаха двама пожарникари. Все още не е загасен и пожарът на остров Парос, който вчера се разгоря отново.
Подобрена е ситуацията с пожарите на островите Андрос и Калимнос.