Грета Тунберг на СОР31: "Знаем кой убива планетата"
"Тя не умира сама, а бива убивана и ние знаем от кого" е заявила активистката на пресконференция
"Планетата се убива", заяви Грета Тунберг на климатичната конференция COP31.
Още по темата
Според "Гардиън" Грета Тунберг заяви на препълнена пресконференция по време на COP31, че планетата "не умира, а се убива, и ние знаем от кого".
Вестникът посочва, че климатичната активистка "остро критикува световните правителства за неуспеха им да предотвратят екологичния колапс при първото си участие в годишните преговори на ООН по климата от пет години насам".
Както съобщава сайтът "Carbon Brief", към Тунберг са се присъединили представители на активисти от глобалния юг, сред които Мохамед Усроф - изследовател от Газа -, непалският политик Сагар Дхакал, активистката от Първите народи Рики Данк и активистката от Руанда и ДР Конго Селин Исимби.
"Australian Financial Review" съобщава, че Тунберг е критикувала постиженията на Австралия - съ-домакин на COP31 - в областта на климатичните действия, сравнявайки темпото на усилията на страната за намаляване на емисиите с това на охлюв.
Пресконференцията на Тунберг беше отразенa от световните медии, включително "Ал Джазира", "Агенс Франс-Прес" и германския вестник "Ди Цайт".
Последният цитира активистката, която нарича конференциите на страните по Конвенцията (COP) "циркове за зелено измиване".