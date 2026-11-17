"Тя не умира сама, а бива убивана и ние знаем от кого" е заявила активистката на пресконференция

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"Планетата се убива", заяви Грета Тунберг на климатичната конференция COP31.

Според "Гардиън" Грета Тунберг заяви на препълнена пресконференция по време на COP31, че планетата "не умира, а се убива, и ние знаем от кого".

Вестникът посочва, че климатичната активистка "остро критикува световните правителства за неуспеха им да предотвратят екологичния колапс при първото си участие в годишните преговори на ООН по климата от пет години насам".

Както съобщава сайтът "Carbon Brief", към Тунберг са се присъединили представители на активисти от глобалния юг, сред които Мохамед Усроф - изследовател от Газа -, непалският политик Сагар Дхакал, активистката от Първите народи Рики Данк и активистката от Руанда и ДР Конго Селин Исимби.

"Australian Financial Review" съобщава, че Тунберг е критикувала постиженията на Австралия - съ-домакин на COP31 - в областта на климатичните действия, сравнявайки темпото на усилията на страната за намаляване на емисиите с това на охлюв.

Пресконференцията на Тунберг беше отразенa от световните медии, включително "Ал Джазира", "Агенс Франс-Прес" и германския вестник "Ди Цайт".

Последният цитира активистката, която нарича конференциите на страните по Конвенцията (COP) "циркове за зелено измиване".