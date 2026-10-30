Под влияние на мощен средиземноморски циклон над цялата страна ще вали в продължение на няколко дни

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Днес над страната ще бъде облачно, дъжд ще превалява над централните и западни райони. По бреговата ивица ще духа смаб до умерен северен вятър, а максималните температури в страната ще са от около 9 по високите полета на запад до 14-15 градуса по брега на морето.

През нощта ще бъде облачно, на отделни места с предимно слаби превалявания от дъжд. Минималните температури ще са от 6 до 11 градуса.

Облачно, с валежи от дъжд в централните и част от западните райони на страната ще бъде и в съботния ден. Температурите след обяд остават без съществена промяна спрямо днешните - от 9 до 15-16 градуса.

В неделя минималните температури остават без промяна, Остава облачно, като още след полунощ и в утринните часове над Западна България ще се активизират и усилват валежите от дъжд, по-късно ще обхванат и централните части. В северната периферия на средиземноморския циклон над страната ще се усили източният вятър, в низините - до умерен. Дневните стойности ще са от около 8 градуса на запад до 15-16 в крайните източни райони.

Новата седмица и месец ще започнат с утринни температури от 8 до 12 градуса, по морето до 14. Валежите ще обхванат цялата страна и ще са повсеместни и значителни като количества. Дневните температури ще бъдат от 8-10 на запад до 15-16 в крайните югоизточни райони.

Валежната обстановка ще се задържи и във вторник. Вятърът от изток остава умерен и силен в централните и източни части на низините, а валежите с временни прекъсвания ще продължат над по-голямата част от страната през целия ден. Източно от страната въздушната маса е топла и сняг дори в средните планински части няма да има, освен в западния дял на Стара планина, където снежната граница е възможно за кратко да слиза до около 1100-1200 метра. Все пак, повече подробности за този параметър очаквайте в следващите дни в прогнозите ни.

Минималните температури остават без промяна, а дневните в източните и югоизточни райони дори ще се повишат с градус-два спрямо тези от понеделник.

В сряда валежите продължават над по-голямата част от страната през целия ден. Вятърът постепенно ще се ориентира: в източните части - от север, умерен и силен, а на запад - от северозапад, но предимно слаб. С него ще прониква по-студен въздух и валежите в планините до около 1100-1300 метра ще преминават в мокър сняг. Температурите ще се понижат с няколко градуса, по-чувствително - дневните.

Очакваната обстановка е много сложна и сумарните количества валежи до вечерта на сряда срещу четвъртък в някои райони на западната половина на страната ще преминат 100 литра на квадратен метър - това са около и над две месечни норми за някои райони, които ще паднат само за 48 до 72 часа, затова не са изключени и локални наводнения.

Спиране на валежите и разкъсване на облачността ще настъпи в четвъртък. В четвъртък и петък облачността ще бъде променлива, ще има и слънчево часове, но ще бъде малко по-хладно, с минимални температури в повечето места от 3 до 8 и дневни около 10: от 7-8 до 13-14 градуса. В местата с изясняване през нощта са възможни и по-ниски минимални стойности - до около нула градуса.

В петък ще бъде и почти тихо и на повече места в низините и около водните басейни ще се образуват трайни мъгли - явление, характерно за ноември и особено на фона на голямата влага, която ще се натрупа преди това по време на процеса. Все пак, по-конкретни прогнози за този параметър очаквайте с приближаването на сроковете.