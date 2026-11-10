Кризата с въглищата се е отразил на цялата икономика през последните месеци

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Индия се стреми да утрои запасите от въглища, за да предотврати прекъсвания на електрозахранването през лятото

Министерствата на въглищата, енергетиката и железниците в Индия съвместно са си поставили за цел да увеличат запасите в електроцентралите от сегашните нива от близо 18 млн. тона до поне 55 млн. до март, съобщава Bloomberg.

Агенцията посочва, че "амбициозната цел" има за цел да предотврати "недостиг, който би могъл да засили напрежението с други потребители на изкопаемите горива".

Материалът продължава: "Кризата с въглищата се отрази на цялата икономика през последните месеци, като доведе до прекъсвания на електрозахранването и повиши разходите за енергия."

Слабото производство на хидроенергия и търсенето на електроенергия за отопление допълнително увеличиха натиска върху електропреносната мрежа, докато приоритетът, който "Coal India" дава на електроцентралите, остави фабриките без гориво...

Почти половината от електроцентралите са с критични нива на запасите, което означава, че разполагат с по-малко от една четвърт от необходимото количество."