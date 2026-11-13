Иран поиска на КОП31 обезщетения от САЩ и Израел за военни екологични щети, настоявайки международното климатично право да включи отговорност при конфликти

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Иранският президент Масуд Пезешкиан поиска на климатичната конференция на ООН КОП31 в Турция страната му да получи обезщетения за екологичните щети, причинени от американските и израелските военни удари, като заяви, че отговорността за последиците от войната върху околната среда трябва да бъде част от международните усилия за борба с климатичните промени, предадоха световните агенции.

"Очакваме международната общност да установи реална и съдържателна връзка между ангажиментите в областта на климата в мирно време и отговорността по време на война, да документира и оцени екологичните щети, причинени от военни агресии, и да разработи механизми за обезщетяване", заяви Пезешкиан.

Изказването му беше част от поредицата речи на държавни ръководители през третия ден от двуседмичната конференция в Анталия.

"Неотдавнашната престъпна и незаконна агресия срещу Иран от страна на Съединените щати и ционисткия режим (...) нанесе сериозни щети на околната среда, като доведе до отделянето на огромни количества замърсяващи вещества и парникови газове в атмосферата", заяви иранският лидер.

По думите на Пезешкиан ударите по петролни съоръжения, разположени в района на голямо газово находище в Южен Иран, са довели до отделянето на приблизително 500 000 тона въглероден диоксид в атмосферата. "Умишленото нападение срещу складове за горива край Техеран доведе до отделянето на още един милион тона", добави президентът, като настоя за създаването на механизми, чрез които САЩ и Израел да бъдат държани отговорни.

Международните споразумения в областта на климата понастоящем предвиждат финансиране за милиарди долари от богатите държави в подкрепа на развиващите се страни, за да могат те да се адаптират към климатичните промени и да се справят с последиците от тях. Тези споразумения обаче не съдържат разпоредби за екологичните щети, причинени от военни удари, отбелязва Ройтерс.

САЩ и Израел започнаха военната си кампания срещу Иран на 28 февруари. Конфликтът се разпространи и в Ливан и държавите от Персийския залив, като беше съпроводен от многократни удари по енергийна инфраструктура в Иран и други страни от региона, както и от нападения срещу кораби.

В отговор на американско-израелската офанзива Техеран предприе удари, включително срещу държави от Персийския залив, съюзници на Вашингтон, и наложи блокада на Ормузкия проток, съобщава Франс прес.

Иран многократно атакува петролни танкери, преминаващи през протока. Тези нападения причиниха екологични щети, включително значителни разливи на петрол.

Същевременно войната срещу Иран може да е допринесла за намаляване на общите емисии на парникови газове в световен мащаб, отбелязва Ройтерс.

Според доклад на международен екип от учени, публикуван вчера, световните емисии на въглероден диоксид от изкопаеми горива се очаква да отбележат лек спад тази година. Сред причините са високите цени на горивата и разширеното използване на възобновяеми енергийни източници вследствие на конфликта.